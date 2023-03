Gianluca Quadrini interviene alla consegna del defibrillatore al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico

Confagricoltura di Frosinone insieme a Onuls Senior, l’Età della Saggezza ha donato un defibrillatore al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico della sezione di Collepardo.

“Un aiuto concreto per il territorio” commenta Gianluca Quadrini, Presidente del Consiglio Provinciale di Frosinone che ha presenziato l’iniziativa rappresentando la Provincia di Frosinone. Dopo aver portato i saluti del Presidente Di Stefano, Quadrini, si sofferma su quanto siano importanti iniziative come queste per aiutare chi ha bisogno – “ si tratta di un grande gesto per continuare ed incentivare la sensibilizzazione verso una delle prime cause di morte al mondo. È molto importante capire quanto sia indispensabile la diffusione di defibrillatori. Questi dispositivi consentono di agire tempestivamente salvando la vita a chi ne ha bisogno. Azioni come queste rappresentano un grande spirito di unità territoriale che noi istituzioni abbiamo il dovere di preservare.” Presenti all’iniziativa il sindaco di Alatri, Maurizio Cianfrocca, il vicesindaco di Collepardo, Antonio De Sanctis, il Presidente di Confagricoltura, Antonio Del Greco Spezza, Giovanni Rondinara per il Gal e il Corpo Nazione Soccorso Alpino e Speleologico di Collepardo.

