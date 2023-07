Gianluca Quadrini incontra il viceministro della giustizia Sisto

Venerdi a Roma, presso il Ministero della Giustizia si è svolto l’incontro con il Viceministro della Giustizia, Paolo Sisto che ha incontrato il Presidente del Consiglio Della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini e la consigliera del comune di Arpino, Lara Capuano.

L’incontro è avvenuto successivamente allo sciopero nazionale, avvenuto qualche giorno fa, per l’intero turno di tutti i lavoratori e le lavoratrici del consorzio Ciclat e delle società Nuovi Orizzonti, Ricina e Verbatim che svolgono le attività di fonoregistrazione, trascrizione e stenotipia a beneficio dei Tribunali dislocati nel territorio nazionale. Tale sciopero era stato indetto per denunciare le condizioni di estrema precarietà subita dal personale che svolge le attività di fonoregistrazione, trascrizione e stenotipia per conto del Ministero della Giustizia, contro la logica degli appalti nella pubblica amministrazione e per rivendicare l’internalizzazione delle attività e dei lavoratori nell’ambito della pubblica amministrazione.

“Sono sceso al fianco dei lavoratori durante lo sciopero annunciando di portare le loro istanze in ministero. Dopo aver messo a conoscenza di questa situazione di precarietà e condizioni lavorative difficili il senatore Maurizio Gasparri, il senatore Claudio Fazzone e il senatore Claudio Lotito, Oggi finalmente siamo stati ricevuti dal Sottosegretario Sisto, che ringrazio per questa possibilità e per la sensibilità dimostrata rispetto a questa criticità. Io, in qualità di Presidente del Consiglio Provinciale ho sentito il dovere di farmi portavoce per ribadire il valore della centralità del lavoro, l’importanza di tutelare delle risorse umane fondamentali per il nostro Paese. In gioco c’è la capacità di creare futuro, un futuro per le proprie famiglie. Nessun lavoratore deve essere privato ne dei diritti ne delle attenzioni quotidiane. Il lavoro è dignità”

Comunicato stampa