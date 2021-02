Gianluca Quadrini incontra il Gruppo di Forza Italia a Sora per iniziare a tracciare la rotta per il futuro della città

Il Gruppo di Forza Italia di Sora si è riunito, alla presenza del Presidente del Gruppo provinciale di Forza Italia, Gianluca Quadrini, per dare il via alle prossime amministrative di Sora, tracciando una rotta per il futuro della città. “Un incontro fortemente voluto per iniziare a lavorare ad un programma che sia di grandi contenuti per la città di Sora. Con la consigliera di Forza Italia, Floriana De Donatis ed altri amici simpatizzanti, stiamo monitorando l’operato dell’amministrazione e ci stiamo muovendo per tracciare una rotta per il futuro della città. La riunione, che si è svolta in un clima pieno di progetti e di grande partecipazione, rappresenta un punto di partenza per un percorso ben definito che condurrà alla formazione di almeno una lista per Sora. Il nostro obiettivo è quello di arrivare a definire un programma costruito che racchiuda idee e proposte che giungono dagli stessi cittadini. Per questo la parola chiave sarà l’ascolto perché l’intento è quello di fare insieme il bene della città di Sora e dei sorani.” Così Gianluca Quadrini in una nota.

COMUNICATO STAMPA

Correlati