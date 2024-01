Gianluca Quadrini incontra i vertici regionali di Forza Italia per la situazione della Reno de’ Medici. Domani,venerdi sarà presente al corteo

Domani,Venerdì mattina Cassino e Villa Santa Lucia saranno interessate dal corteo organizzato dalla CGIL CISL UIL UGL e i Sindacati dei Comuni Comprensori per scongiurare la chiusura della Cartiera Reno de’Medici. Questa mattina, presso la Regione Lazio, il consigliere Provinciale e Presidente del Gruppo di Forza Italia in Provincia, Gianluca Quadrini, ha incontrato i vertici regionali del suo partito dopo averli investiti qualche giorno fa attraverso una lettera. “Ringrazio per la disponibilità e per la sensibilità dimostrata i consiglieri di Forza Italia che hanno immediatamente chiesto l’intervento del Ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, per trovare possibili soluzioni che contemperino tutte le esigenze sia dei lavoratori che delle forze in campo.” Afferma Quadrini, sottolineando l’impegno che il Gruppo di Forza Italia in Regione sta dimostrando. “L’obiettivo dell’incontro è stato mettere sul tavolo la situazione dello stabilimento e le implicazioni per il territorio a seguito dei numerosi lavoratori coinvolti. Inoltre, parteciperò al corteo, organizzato dai sindacati, previsto per venerdì, in segno di solidarietà e di supporto. La mi presenza dimostra l’importanza che Provincia di Frosinone riserva alla tutela dei posti di lavoro e alla difesa dei diritti dei lavoratori. È importante che le forze politiche siano unite per salvaguardare gli interessi delle nostre comunità.”

COMUNICATO STAMPA