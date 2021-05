Gianluca Quadrini: “I giovani sono la vera risorsa su cui investire per aumentare la crescita aziendale” – cosi

“Gia prima della crisi causata dal Covid, la disoccupazione giovanile era alta. L’attuale pandemia ha finito di peggiorare le cose” – afferma in una nota Gianluca Quadrini, Presidente del Gruppo Provinciale di Forza Italia e Vice Responsabile degli Enti Locali di Forza Italia, intervenendo sulle difficoltà che i nostri giovani trovano nell’inserirsi nel mondo del lavoro. “Il mercato del lavoro dovrebbe, invece, puntare e investire sui nostri giovani. Ma si sta facendo abbastanza per mettere le nuove generazioni nella condizione di entrare a far parte di questo mondo? Ritengo che occorre un piano urgente di intervento, un piano industriale ambizioso che consenta di creare nuove opportunità lavorative incentivando le assunzioni dei giovani. E’ di poco più di ventiquattro ore fa la notizia che sono state stanziate delle risorse destinate agli ammortizzatori sociali nelle aree di crisi complesse di Frosinone e Rieti. Bene, un primo passo che va incontro al lavoratore. Ma non basta. Bisogna creare nuove opportunità lavorative, delle strategie a supporto delle imprese che diano la possibilità di inserimento in questo mercato a chi non vuole semplicemente un sostegno ma vuole lavorare dignitosamente. In qualità di rappresentante di Forza Italia, continuerò ad essere al fianco dei lavoratori e a ribadire la necessità di sostenere le nostre imprese, perché rappresentano un volano importante per il rilancio dell’intera economia e dell’occupazione del nostro territorio.”

