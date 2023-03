Gianluca Quadrini: “Forza Italia un partito in crescita. Lo dimostreremo anche alle prossime amministrative”

“Il risultato delle regionali ha evidenziato come il centro destra sia cresciuto in maniera esponenziale, parlo a livello territoriale oltre che nazionale” – commenta il Capogruppo del Consiglio Provinciale di Forza Italia, Gianluca Quadrini, al lavoro per le prossime amministrative di maggio. “Forza Italia nella nostra provincia ha dimostrato di essere un partito vivo e di avere i numeri giusti per poter fare un altro grande risultato. Ottenere il 10,46% di consensi ritengo sia stato un grande risultato, frutto del lavoro di uomini e donne che hanno dimostrato tenacia e grande senso di responsabilità. Ad oggi non abbiamo mai smesso di lavorare per mettere su una macchina operativa che porti il Forza Italia ad essere un punto di riferimento per tutti quegli elettori di area moderata della provincia. Abbiamo dimostrato di avere capacità e uomini giusti per interpretare le esigenze del nostro territorio.” “Lavorare compatti ed uniti ha suscitato quel senso di fiducia nei nostri elettori. – continua nella nota Quadrini – Continueremo in questa direzione facendo ulteriori passi in avanti fino a vincere anche queste amministrative.”

COMUNICATO STAMPA

Correlati