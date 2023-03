Gianluca Quadrini esprime le sue più vive congratulazioni al neo assessore regionale, Pasquale Ciacciarelli

All’indomani della proclamazione della nuova giunta regionale, tanti gli auguri e le congratulazioni arrivate all’assessore regionale, Pasquale Ciacciarelli. Anche il Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini, rivolge un pensiero e augura al neo assessore di continuare a rappresentare il territorio con la stessa dedizione avuta in questi anni. – “Voglio esprimere le mie più sincere congratulazioni al neo assessore regionale, Pasquale Ciacciarelli che, oggi, è chiamato a ricoprire un assessorato molto importante. In questi anni ha dimostrato impegno e dedizione rappresentando in consiglio regionale il suo territorio. Il mio è un augurio nel segno di una proficua collaborazione perché è importante che la nostra provincia possa contare su un rappresentante, espressione delle istanze dell’intera cittadinanza.” Così in una nota il Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini.

Comunicato stampa

Correlati