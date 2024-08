Gianluca Quadrini elogia il lavoro dei Vigili del Fuoco: ‘Solidarietà e gratitudine verso chi protegge le nostre comunità’

La provincia di Frosinone si trova, come ogni estate a dover fare i conti con terribili e devastanti incendi che piano piano stanno distruggendo il meraviglioso patrimonio naturale. A seguito del rogo sviluppatosi nel comune di Fumone, dove sono state evacuate quattro famiglie e coinvolte una trentina le abitazioni che si trovano sulla linea del fuoco, il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, esprime la sua più sentita solidarietà alle comunità colpite e ai Vigili del Fuoco che, con eroico impegno, stanno fronteggiando l’ondata di incendi che continua a devastare le zone della provincia causando ingenti danni e due feriti tra i Vigili del Fuoco. “Voglio esprimere la mia più profonda gratitudine e ammirazione per il preziosissimo lavoro svolto dalle squadre dei Vigili del Fuoco durante questo periodo estivo”, ha dichiarato il Presidente del Consiglio. “Il loro impegno costante e il coraggio dimostrato nel proteggere le nostre comunità, spesso mettendo a rischio la propria vita, sono encomiabili. Questi atti di eroismo non devono passare inosservati. Quanto accaduto a Fumone è terribile”

Il Presidente ha condannato fermamente gli atti vandalici che spesso sono all’origine di questi devastanti incendi. “È inaccettabile che simili atti criminali mettano in pericolo vite umane e distruggano il nostro patrimonio naturale e abitativo. Le autorità competenti stanno lavorando per individuare i responsabili e assicurarli alla giustizia.”

In questo momento di emergenza, Quadrini, invita tutti i cittadini a collaborare con le autorità e a segnalare tempestivamente qualsiasi attività sospetta che possa contribuire alla prevenzione di ulteriori incendi.

“Ringrazio di cuore tutti i Vigili del Fuoco per il loro impegno straordinario e per il sacrificio personale che stanno facendo per garantire la sicurezza delle nostre comunità. Un ringraziamento al Comandante Provinciale, arch. Alessandra Rilievi, la sua encomiabile direzione dell’intero corpo provinciale permette un pronto intervento immediato, rendendo possibile una risposta tempestiva ed efficace nelle situazioni di emergenza. La Provincia di Frosinone è unita nella solidarietà verso coloro che sono stati colpiti e nei confronti di chi sta lavorando incessantemente per combattere questi incendi.”

COMUNICATO STAMPA