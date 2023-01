Gianluca Quadrini effettua il sopralluogo presso la delegazione di Cassino della Provincia di Frosinone

Ieri per conto del Presidente Luca Di Stefano, il consigliere provinciale Gianluca Quadrini ha effettuato un sopralluogo presso la delegazione di Cassino della Provincia di Frosinone.

“L’amministrazione Di Stefano – ha detto Quadrini intende tenere in alta considerazione il decentramento dei servizi della Provincia. Riteniamo infatti che l’efficacia delle prestazioni dipenda anche dalla prossimità, dalla facilitazione che intendiamo offrire alla cittadinanza che non deve spostarsi per chilometri per trovare la soluzione alle sue esigenze e per manifestare le proprie istanze. Per questo motivo il Presidente Di Stefano porterà avanti una politica di rafforzamento degli uffici decentrati ausiliari come sarà anche per quello di Sora, delegazione che è tornata a funzionare dopo anni dallo smantellamento e che troverà ora il giusto protagonismo a servizio di un territorio, quello del sorano, vasto e denso di potenzialità. Il risultato che vogliamo raggiungere in breve tempo – ha concluso il consigliere Quadrini – dipende anche dalla capacità e dalla disponibilità del personale e anche in questo senso la nuova amministrazione intende operare. Metteremo in campo il giusto corpo professionale al quale chiederemo il massimo dell’impegno”.

COMUNICATO STAMPA