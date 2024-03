Gianluca Quadrini da il benvenuto in Forza Italia a Nazareno Savelli

Ancora un’adesione in Forza Italia. Nazareno Savelli, vicesindaco del comune di Terelle ha scelto di entrare nel partito e contribuire a rafforzare Forza Italia sul territorio. Grande soddisfazione per il Presidente del Gruppo di Forza Italia in Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini che dà il benvenuto al vicesindaco e lo definisce persona capace di collaborare per il bene della comunità. “Sono lieto di dare il benvenuto nel nostro partito al vicesindaco Savelli. Il suo impegno e la sua passione contribuirà a rafforzare Forza Italia sul territorio aiutando a promuovere i valori e gli ideali del partito. Abbiamo sempre lavorato costantemente per il bene della nostra comunità, in sinergia con il coordinatore regionale Sen. Claudio Fazzone e la coordinatrice provinciale, Rossella Chiusaroli. La nostra carta vincente è l’ascolto, l’unione e la vicinanza alle comunità. Sono sicuro che insieme riusciremo a raggiungere importanti traguardi e a migliorare la vita dei cittadini della nostra provincia.”

COMUNICATO STAMPA