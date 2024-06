Gianluca Quadrini da il benvenuto al neo Consigliere Provinciale il sindaco di Posta Fibreno, Adamo Pantano

Il Presidente del Consiglio Provinciale di Frosinone, Gianluca Quadrini, desidera esprimere le sue più sentite congratulazioni e il benvenuto al nuovo Consigliere Provinciale, il sindaco di Posta Fibreno, Adamo Pantano, che subentra al posto del Consigliere uscente, Gino Ranaldi. Questo cambiamento si è reso necessario a seguito delle recenti elezioni comunali, che ha visto impegnata anche la città di Cassino, e durante le quali Ranaldi è stato eletto alla carica di Vicesindaco, portandolo così a rinunciare all’incarico di Consigliere Provinciale.

In questa occasione, il Presidente del consiglio Quadrini ha dichiarato: “in qualità di Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, desidero ringraziare sinceramente il consigliere uscente e attuale Vicesindaco di Cassino, Gino Ranaldi, per l’eccellente lavoro svolto e la cattiva collaborazione durante il suo mandato come Consigliere Provinciale. Il suo impegno e il contributo significativo hanno rappresentato un valore aggiunto per la nostra comunità provinciale, e gli auguro tutto il meglio per il suo nuovo incarico di Vicesindaco. Sono certo che continuerà a distinguersi con la stessa dedizione e professionalità”.

Rivolgendosi al nuovo Consigliere, il Presidente ha aggiunto: “Vorrei anche dare un caloroso benvenuto al sindaco Adamo Pantano. Sono sicuro che saprà portare nuova energia e idee innovative al nostro Consiglio Provinciale. Gli auguro buon lavoro e sono fiducioso che collaboreremo proficuamente per il bene della nostra provincia”.

L’auspicio di Quadrini è che questo passaggio di testimone possa rappresentare una continuità nell’impegno e nella dedizione al servizio della comunità, mantenendo alto il livello di operatività e professionalità che contraddistingue il Consiglio Provinciale.

COMUNICATO STAMPA