Gianluca Quadrini confermato in Consiglio Provinciale: “Grazie ai miei eroi, subito al lavoro”

Di Augusto D’ Ambrogio .

Frosinone – Gianluca Quadrini festeggia un nuovo traguardo nelle elezioni provinciali 2026, confermandosi tra i protagonisti della politica locale. La lista Progetto Futuro ha raccolto 9.413 voti ponderati, sostenuta da 125 amministratori civici, consolidando la presenza di Quadrini in Consiglio Provinciale di Frosinone ininterrottamente dal 2009.

In un messaggio di ringraziamento, Quadrini ha espresso la sua soddisfazione: “Grazie di cuore a tutti i miei EROI che hanno continuato a credere in me! Non vi deluderò, ed ora subito a lavoro.”

Il risultato conferma non solo la fiducia della rete civica e delle amministrazioni locali, ma anche la capacità di Quadrini di mantenere un forte legame con il territorio e con le comunità che rappresenta, rafforzando il progetto politico della lista Progetto Futuro anche per il futuro della provincia.