Gianluca Quadrini comunica l’annullamento della riunione indetta per discutere della preoccupante situazione del fiume Liri

A seguito della costante presenza di schiuma bianca nelle acque del Liri, Presidente del Gruppo Provinciale di Forza Italia e Commissario della XV Comunità Montana, Gianluca Quadrini, ha indetto per il giorno 22 ottobre, presso la sala Consiliare della Comunità Montana ad Arce, una riunione per analizzare e prosperare eventuali iniziative da porre in essere al fine di risolvere questa situazione. In una nota lo stesso Quadrini, ne comunica l’annullamento a causa delle nuove disposizioni del decreto per fronteggiare l’emergenza Covid-19 – “ A seguito degli ultimi provvedimenti emanati dal decreto del Presidente Conte, mi trovo costretto ad annullare la riunione programmata per il giorno 22 ottobre per discutere di questa gravissima situazione che continua ad interessare le acque del nostro fiume. Ritengo che, insieme alle autorità inviatate alla riunione, tra cui l’assessore regionale all’Ambiente, il Presidente della Provoncia e i Sindaci dei comuni coinvolti da questo disastro ambientale, bisogna, al più presto organizzare un confronto, anche se a distanza ed adeguandosi al rispetto delle regole, affinché si cerchino le cause e le soluzioni a questo problema. La salute dei cittadini e la tutela dell’ambiente devono essere nostra priorità.”

COMUNICATO STAMPA

