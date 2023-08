Gianluca Quadrini chiede all’assessore regionale Righini la convocazione di un tavolo tecnico per l’emergenza cinghiali

Una lettera trasmessa via mail all’Assessore regionale all’Agricoltura, Giancarlo Righini, da parte del Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini, nella quale si richiede la convocazione di un tavolo tecnico per emergenza cinghiali. In una nota lo stesso Quadrini sottolinea – “ gli ultimi episodi avvenuti in provincia di Frosinone e le difficoltà di gestire concretamente l’emergenza cinghiali da parte dei Comuni sta diventando una criticità da risolvere al più presto.

Come Provincia, nel ruolo di delegato alla Polizia Provinciale, insieme al Presidente Dott. Luca Di Stefano, abbiamo nei giorni scorsi avviato un proficuo confronto con l’ATC FR2 e i funzionari regionali del settore competente per l’attuazione delle misure di contenimento del fenomeno ormai sempre più diffuso della presenza di cinghiali sul territorio, quindi per la modifica ad hoc e l’ampliamento del Piano Regionale (PRIU) già previsto per il contenimento della peste suina. Un confronto che ci porterà presto a definire una collaborazione sulle aree extra urbane.”

Resta però alta l’attenzione sulla presenza degli ungulati soprattutto all’interno delle aree abitate che stanno mettendo a rischio l’incolumità dei cittadini – continua Quadrini – e

per questo motivo, ribadendo la volontà della Provincia a collaborare con la Regione Lazio per pianificare le azioni da mettere in campo in ottemperanza al Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica di cui recente Decreto (Ministeri dell’Ambiente e dell’Agricoltura), ho fatto richiesta all’assessore regionale, Giancarlo Righini, di convocare urgentemente un tavolo tecnico per affrontare l’emergenza e condividere iniziative che aiutino i Comuni a superare tale criticità. Auspico in un’immediato riscontro da parte dell’Assessore Righini.”

COMUNICATO STAMPA