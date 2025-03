Gianluca Quadrini celebra i 30 anni di Archeclub Cassino: “un impegno per la cultura e la storia del nostro territorio”

Il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, ha partecipato alla conferenza organizzata in occasione del trentesimo anniversario di Archeclub Cassino, che si è tenuta presso la Sala Restagno del Comune di Cassino. Un evento che ha visto la presenza di autorità locali e rappresentanti del mondo accademico e culturale, tra cui il Sindaco di Cassino Enzo Salera, l’Assessore alla Cultura Gabriella Vacca, il Delegato del Rettore per la diffusione della cultura e conoscenza Ivana Bruno, il Referente dell’Archeologo d’Italia Regione Lazio Antonio Ribezzo, e il prof. Filippo Materiale, figura di riferimento per la valorizzazione del patrimonio storico e archeologico.

Il Presidente del Consiglio ha portato i saluti del Presidente della Provincia di Frosinone, Luca Di Stefano, e ha sottolineato l’importanza di un anniversario che celebra l’impegno costante e prezioso di Archeclub Cassino nella promozione della cultura e nella difesa della nostra identità storica.

«È con grande piacere che porto oggi i saluti del Presidente della Provincia di Frosinone e, soprattutto, un sentito ringraziamento a tutte le persone che hanno contribuito al successo di questo trentesimo anniversario – ha dichiarato il Quadrini durante il suo intervento. – Eventi come questi sono fondamentali per far conoscere e apprezzare il nostro patrimonio culturale, che è una delle risorse più importanti per la nostra comunità. L’impegno di Archeclub Cassino, di ogni singola persona che vi ha preso parte, è il cuore pulsante di un movimento che ha contribuito in modo significativo a far conoscere la storia di questo territorio e a valorizzare la nostra identità storica».

Il Presidente del Consiglio Quadrini ha quindi ringraziato tutte le autorità presenti, in particolare il Sindaco di Cassino, l’Assessore alla Cultura e il Delegato del Rettore, per il loro impegno nella diffusione della cultura e nel sostegno a iniziative che tutelano il nostro patrimonio. Ha inoltre espresso un ringraziamento speciale al prof. Filippo Materiale, il cui contributo accademico ha arricchito la realtà di Archeclub Cassino con ricerche e iniziative di grande valore.

«L’attività della Provincia di Frosinone – ha concluso il Presidente – continua ad essere rivota a supportare tutte quelle iniziative che promuovono e tutelano la nostra cultura, la nostra storia e la nostra identità.“