Gianluca Quadrini augura buon lavoro alle nuove nomine in Consiglio Comunale di Gallinaro assegnate in seduta consiliare

A pochi giorni dalle elezioni amministrative che hanno visto coinvolti alcuni dei comuni dalla provincia di Frosinone, il presidente del Consiglio della Provinciale, Gianluca Quadrini, all’indomani del consiglio comunale di Gallinaro, si complimenta per la nomina a Presidente del Consiglio Comunale con Alessandro Volante. “Con grande piacere, desidero congratularmi con tutti i nuovi eletti del Consiglio Comunale di Gallinaro, in particolare con il Presidente del Consiglio, Alessandro Volante, con il Vicesindaco, Cristiano Bella e l’Assessore Sara Franciosa. La loro elezione è un riconoscimento dell’ impegno e della fiducia che la comunità ha riposto in loro.” Afferma Quadrini in una nota e sottolinea l’importante ruolo che un’amministrazione ha affinché vengano garantiti servizi efficienti, promosse iniziative a sostegno della cultura e si assicuri benessere e sicurezza per la comunità.

“Amministrare una città è un compito di grande responsabilità e importanza. Sono certo che questa nuova giunta saprà ricoprire gli incarichi con diligenza, senso civico e dedizione, lavorando sempre per il bene comune e per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini. Il ruolo di un’amministrazione è fondamentale e l’ esperienza, le competenze e la passione saranno gli strumenti essenziali per affrontare le sfide future e per costruire una città sempre più vivibile e inclusiva. I miei auguri di buon lavoro a tutto il consiglio comunale di Gallinaro.”