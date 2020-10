Gianluca Quadrini “assolutamente favorevole al rinvio del concorso per i posti nella scuola”

A poco meno di 24 ore dall’inizio dei concorsi straordinari per i posti nella secondaria, anche il Presidente del Gruppo provinciale di Forza Italia di Frosinone, Gianluca Quadrini, chiede con forza al suo partito nella persona del Vice Presidente Antonio Tajani di farsi sentire nei confronti del Ministero dell’Istruzione e al Governo di rinviare le prove scritte, vista l’emergenza sanitaria che sta colpendo il paese. In una nota afferma – “ Ritengo molto rischioso, con un’emergenza sanitaria in corso, procedere con le prove per il concorso straordinario per l’immissione in ruolo dei docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado. Per questo, chiedo, in qualità di Capogruppo Provinciale di Forza Italia di Frosinone, al Vice presidente Tajani di impegnarsi affinchè si attui il rinvio al fine di tutelare i migliaia di partecipanti che dovranno sostenere questa prova. In un anno scolastico, gia precario a causa delle innumerevoli difficoltà che stiamo affrontando, non possiamo permetterci di esporre i docenti ad un rischio contagio, che in tali contesti risulta essere molto elevato. A tutela del personale scolastico e di tutte le persone coinvolte chiediamo che vengano maturate delle date ulteriori. Inoltre, lo slittamento della data attuerebbe quel processo di stabilizzazione dei docenti precari e degli specializzati su sostegno in modo da poter garantire al sistema scolastico la copertura dei posti vacanti.”

