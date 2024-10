Gianluca Quadrini all’inaugurazione della nuova sede del Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università di Cassino

Questa mattina, il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, ha preso parte alla cerimonia di inaugurazione della nuova sede del Dipartimento di Lettere e Filosofia presso il Campus Folcara di Cassino. L’evento si è aperto con la solenne Benedizione impartita da S.E.R. Mons. Gerardo Antonazzo, Vescovo di Sora, Cassino, Aquino e Pontecorvo, prima del tradizionale taglio del nastro all’ingresso della nuova struttura. A seguire, nella nuova aula magna, hanno preso la parola il Magnifico Rettore dell’Università di Cassino, Prof. Marco Dell’Isola, e il Direttore del Dipartimento di Lettere e Filosofia, Prof. Sebastiano Gentile, che hanno sottolineato l’importanza dell’ampliamento del campus per la crescita culturale e accademica dell’ateneo. Il Presidente del Consiglio Provinciale, Quadrini, durante il suo intervento, dopo aver portato i saluti del Presidente della Provincia, Luca Di Stefano, ha espresso il suo orgoglio per questa nuova struttura, definendo l’Università di Cassino un’eccellenza del territorio, un motore fondamentale per lo sviluppo culturale ed economico della provincia di Frosinone. “Dopo venni anni, oggi assistiamo all’inaugurazione di un’opera tanto attesa quanto ambiziosa. L’università non solo forma le future generazioni, ma è un punto di riferimento per la ricerca e l’innovazione, elementi essenziali per il rilancio del nostro territorio”, ha dichiarato rivolgendo i suoi complimenti al Rettore e a tutto il suo staff per l’eccellente lavoro svolto alla guida dell’ateneo. “La continua crescita di questo luogo è motivo di orgoglio per tutta la provincia di Frosinone e per questo non posso far altro che rivolgere i miei complimenti al Magnifico Rettore, Prof. Marco Dell’Isola e a tutto il suo team per il prezioso impegno e la dedizione che stanno dimostrando nella gestione di questa eccellenza accademica”.L’inaugurazione si è conclusa con una visita agli spazi della nuova sede e un brindisi augurale con le autorità presenti e i rappresentanti del corpo docente.

COMUNICATO STAMPA