Gianluca Quadrini al fianco dei 18 dipendenti della Henkel

Niente ritiro di procedura di licenziamento da parte della direzione aziendale. Per 18 lavoratori il posto di lavoro è ancora a rischio. Interviene su questo delicato argomento il Presidente del Consiglio Provinciale e Delegato allo Sviluppo Economico e Attività Produttive Anci Lazio, Gianluca Quadrini, che in una nota fa sapere di essere al fianco dei lavoratori e di dare pieno sostegno alla loro istanza – “la mancata volontà dell’azienda di ascoltare e prendere in considerazione le necessità dei dipendenti è da considerarsi irragionevole. Non possono essere sempre i lavoratori oggetto di sacrificio. Non dimentichiamo che dietro simili scelte e politiche aziendali c’è in ballo il futuro tanto loro che delle proprie famiglie. Mi farò portavoce delle istanze dei 18 dipendenti della Henkel con gli organi di competenza e con le istituzioni politiche affinchè si riesca a trovare un compromesso e una soluzione. Il licenziamento avrebbe un grosso impatto sul tessuto sociale e di conseguenza sul territorio, bisogna scongiurare che ciò accada.”

COMUNICATO STAMPA