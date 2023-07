Gianluca Quadrini ad Arpino per il sopralluogo ai locali che ospiteranno momentaneamente l’Istituto di Istruzione Superiore Tulliano

Si è svolto oggi, ad Arpino, il sopralluogo, presso gli istituti scolastici e presso la Fondazione Mastroianni per verificare la possibilità che al loro interno ci siano dei locali che possono ospitare momentaneamente parti delle classi dell’Istituto di Istruzione Superiore Tulliano, oggetto di lavori di manutenzione e riqualificazione. Il sopralluogo è avvenuto alla presenza dei funzionari della Provincia di Frosinone, dell’ing. Loreta Iacobone e del Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini che in una nota dichiara -“ oggi abbiamo effettuato un sopralluogo per gli edifici scolastici di Arpino che potrebbero ospitare l’Istituto di Istruzione Superiore Tulliano che oggi è oggetto di lavoro di manutenzione. In qualità di Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone mi sono attivato sollecitando e sensibilizzando i tecnici del nostro ente affinché si procedesse in maniera celere a dare ai nostri ragazzi uno spazio per lo studio e per la formazione. Ringrazio la Dirigente scolastica, Prof.ssa Gaita Reali per la disponibilità dimostrata per lavorare in sinergia tra enti e scuole di diverso grado e gli uffici provinciali del settore per l’efficienza di azione. La Provincia di Frosinone è sempre più vicina alle esigenze del territorio e dei cittadini. Lavoriamo costantemente affinché venga monitorato il territorio intero.” Così in una nota il Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini

COMUNICATO STAMPA