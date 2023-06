Gianluca Quadrini a Pratica di Mare per i cento anni dell’Aeronautica Militare

Una manifestazione per celebrare il centenario dell’Aeronautica Miliare, presso l’Aeroporto Militare “Mario De Bernardi” di Pratica di Mare uno degli appuntamenti più attesi. Presenti, oltre alle autorità civili e militari, in rappresentanza della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, Presidente del Consiglio Provinciale che in una nota commenta – “un momento molto importante per la storia dell’Aeronautica Miliare. È stato un onore aver preso parte alla manifestazione e devo dire che vedere lo spettacolo delle frecce tricolore è stata davvero un’emozione unica nel suo genere. Mai avevo assistito a tanto uno spettacolo simile, di un livello elevatissimo, grazie ad una pattuglia acrobatica migliore al mondo. Un ringraziamento all’aeronautica militare che presta un servizio di sorveglianza sui nostri cieli, vigilando dall’alto sulla nostra sicurezza. Cosa non da poco, sopratutto in un momento come quello che stiamo vivendo, dove la sicurezza può essere minata anche da altre capitale europea. Ringrazio tutte le forze dell’ordine per il lavoro che svolgono quotidianamente sui nostri territori. Un ringraziamento a chi ogni giorno presta servizio per la nostra nazione con spirito di sacrificio, con passione e dedizione. Un ringraziamento al Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Luca GORETTI, per aver dato l’opportunità alla nostra Provincia di prendere parte all’evento.”

COMUNICATO STAMPA