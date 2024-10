Gianluca Quadrini a Cassino per celebrare i 200 anni del Liceo Classico G. Carducci

Il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, ha partecipato alla cerimonia di celebrazione dei 200 anni dalla fondazione del Liceo Classico G. Carducci, un’importante istituzione educativa di Cassino che ha contribuito alla formazione di molte generazioni. Presente anche Maria Elisabetta Casellati, che con la città di Cassino ha un legame molto particolare .

Durante il suo intervento, dopo aver portato i saluti del Presidente Luca Di Stefano, Quadrini, ha evidenziato il ruolo cruciale della formazione per il futuro della città. “Questa storica istituzione non è solo un simbolo della nostra cultura, ma rappresenta anche un faro di speranza e di crescita per i nostri giovani,” ha dichiarato. “Investire nell’istruzione è fondamentale per garantire un futuro solido e prospero a Cassino. La formazione deve essere al centro delle politiche locali, affinché ogni studente possa esprimere il proprio potenziale.”Quadrini, ha inoltre annunciato il suo impegno e quello della Provincia di Frosinone a promuovere iniziative che supportino il potenziamento dell’offerta formativa nella provincia, sottolineando l’importanza di creare sinergie tra le scuole, le istituzioni e il mondo del lavoro. ”Vogliamo costruire un ecosistema educativo che favorisca l’innovazione e la preparazione dei nostri giovani alle sfide del presente e del futuro. Ringrazio la ministra Elisabetta Casellati per l’attenzione che ha voluto e continua a riservare per la nostra Provincia. Personalità come la sua sono di grande impulso per tutto il territorio. ” ha concluso.

La celebrazione ha visto la partecipazione di numerose autorità locali, ex alunni e membri della comunità, tutti uniti nel riconoscere il valore del Liceo G. Carducci nel panorama educativo italiano.

