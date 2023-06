Giallo al Manchester City: scomparso il papà di Maresca, il vice di Guardiola

Il papà di Enzo Maresca, il vice di Pep Guardiola, è scomparso a Istanbul, nella notte, mentre il Manchester City e i tifosi festeggiavano la vittoria della finale, contro l’Inter. E’ un vero e proprio giallo. Dalle prime ricostruzioni l’uomo sarebbe scomparso proprio allo stadio, mentre si stavano svolgendo i festeggiamenti per la vittoria di Champions della squadra inglese.Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, le forze dell’ordine turche si sono attivate per risolvere il caso. Ore d’ansia per i Citizens che adesso attendono notizie sull’uomo.

Foto Gazzetta dello Sport