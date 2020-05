Genitori tra video lezioni e cyberbulli, il Liceo di Ceccano spiega alle famiglie i rischi del web

Martedì 26 maggio 2020, dalle ore 18,00 alle ore 19,00, in video-conferenza, si svolgerà un incontro di informazione e formazione sui rischi del web e, in particolare, sul cyberbullismo, del quale sarà relatore il Prof. Federico Palladini, docente di diritto e referente del Liceo per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo. L’iniziativa è rivolta agli studenti, ai genitori e ai docenti, perché una efficace azione di prevenzione dei rischi del web e del cyberbullismo si fonda necessariamente sulla collaborazione sinergica di scuola, studenti e famiglie. Per partecipare alla videoconferenza sarà necessario l’utilizzo dell’applicazione Google Meet.

COMUNICATO STAMPA

Correlati