GD Frosinone: Ludovica Palmieri Vice segretaria provinciale

Ludovica Palmieri nuova Vice segretaria provinciale dei Giovani Democratici, a seguito della nomina del Segretario Provinciale, Massimiliano Iula.

Nel corso della riunione dell’esecutivo provinciale, che ha visto una discussione ampia sui temi centrali e sulle ultime elezioni, il Segretario Iula ha nominato Vice segretaria la giovane studentessa di Esperia.

“Le elezioni amministrative hanno dimostrato che siamo davvero presenti in tanti territori della provincia, ora dobbiamo riprendere l’attività dell’organizzazione giovanile a partire dai temi che ci contraddistinguono, scuola, ambiente, lavoro, diritti”. Continua il Segretario Provinciale Massimiliano Iula:”Credo che il ruolo del vicesegretario sia fondamentale e penso che nominare Ludovica come tale sia una scelta naturale, per il suo grande lavoro durante le elezioni amministrative a Esperia ma in generale nella giovanile in questi anni, sono convinto che potrà rafforzare e dare un grande contributo alla nostra attività quotidiana”.

Così la nuova Vicesegretaria Ludovica Palmieri, ringraziando tutta la segreteria:

“Sono entrata nei Giovani Democratici tanti anni fa e questo mi ha dato l’opportunità di crescere tanto a livello politico, sono convita che la presenza sui territori ricopra un ruolo di base nella nostra attività politica. Ringrazio Massimiliano per la nomina e tutta la segreteria con il quale cercherò di portare avanti il lavoro nel migliore dei modi e soprattutto con passione.”

