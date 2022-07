GD Federazione Frosinone: Ius Scholae battaglia importante, su questo il PD abbia coraggio

Come Giovani Democratici crediamo fortemente che lo Ius Scholae sia una legge di civiltà fondamentale per il nostro Paese.

Il conferimento della cittadinanza italiana a tanti ragazzi e tante ragazze, già italiani di fatto, che terminano la scuola dell’obbligo rappresenta un grande passo avanti rispetto a una società veramente aperta e multiculturale.

La discussione in Parlamento di ieri ha dimostrato ancora una volta quanto l’ostruzionismo della destra sia privo di argomentazione valide.

Il Partito Democratico deve avere coraggio e deve procedere convintamente in questa direzione.

Le parole del Segretario Letta di ieri sono state, in questo senso, rassicuranti.

Noi siamo e saremo a fianco del partito e continueremo questa battaglia.

Massimiliano Iula Segretario Provinciale Giovani Democratici Frosinone

COMUNICATO STAMPA

