GAZA, PRESIDENTE ROCCA: ABBIAMO ACCOLTO CON GIOIA E SPERANZA LA BAMBINA DI 9 ANNI CHE DEVE ESSERE CURATA

«È una goccia in un oceano di dolore. Ma le gocce, alla fine, possono scavare le pietre. Abbiamo accolto con gioia e speranza la bambina di 9 anni venuta da Gaza, assieme alla zia e alla sorellina più piccola, per essere curata. Ho voluto salutarle e augurare loro di trovare, nella nostra regione, quella pace e quella serenità che non hanno mai conosciuto. Ringrazio gli operatori sanitari del Policlinico Umberto I che, con umanità e dedizione, si stanno prendendo cura di questa giovane vita».

Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, dopo aver fatto visita al Policlinico Umberto I alla bambina di 9 anni arrivata da Gaza, nell’ambito dell’evacuazione sanitaria dei minori palestinesi avvenuta ieri.

