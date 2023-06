Gatto eroe salva la famiglia: la lavatrice prende fuoco nella notte, il felino sveglia i padroni ed evita il peggio

Una lavastoviglie che prende fuoco nel cuore della notte mentre tutti dormono. Tutti tranne un componente della famiglia: il gatto. E proprio il felino di casa ha evitato che l’incendio avesse conseguenze molto più gravi.

La storia a lieto fine è avvenuta a San Benedetto, quartiere Marina di Sotto, precisamente al quarto piano di una palazzina in via del Tiziano. Poco dopo l’una del mattino, infatti, la lavastoviglie, forse a causa di un cortocircuito, ha iniziato a dare problemi.

Nessuno se ne è accorto però perché tutti i tre componenti della famiglia stavano dormendo. Così, quando dall’elettrodomestico è iniziato a uscire il fumo nessuno se ne è reso conto, così come quando dallo sportello si sono viste le prime fiamme. In casa però c’era un quarto componente del nucleo familiare: il gatto che, si sa, è animale notturno e durante una delle sue tante “ronde” tra le stanze di casa si è accorto di quello che stava accadendo. Il gatto eroe a quel punto ha iniziato a miagolare sempre più forte e a graffiare le porte, chissà forse per attirare l’attenzione dei suoi affezionati padroni.

E in un modo e nell’altro ha raggiunto l’obiettivo. I rumori dell’animale sono stati avvertiti dalla famiglia ed è subito stato dato l’allarme chiamando i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto. Provvidenziale, forse tanto quanto il gatto, anche la presenza di un estintore all’interno dell’appartamento di un vicino di casa che si è precipitato dentro iniziando il lavoro di spegnimento poi proseguito dai vigili del fuoco sambenedettesi giunti sul posto in pochi minuti.

Di certo il gatto ha evitato il peggio perché probabilmente le fiamme provocate dal cortociruito partito dalla lavastoviglie avrebbe alla fine svegliato comunque tutti ma non forse in tempo per poter limitare i danni ed evitare che qualcuno potesse finire intossicato.

Questo genere di incendio infatti provoca una grande fuoriuscita di denso fumo come era già accaduto, pochi giorni prima, in una casa di via Pirandello a Grottammare. In quel caso era stato necessario rendere inagibile tutta la struttura con un provvedimento sindacale. Per fortuna, stavolta, grazie anche al gatto, angelo custode della famiglia di via del Tiziano, non c’è stato bisogno.

