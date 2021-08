Questo weekend dopo alcune stagioni torna il Rally di Monte San Giovanni C. Qualche anno fa appuntamento clou prima delle ferie estive. Al via della gara in provincia di Frosinone il pilota di casa Taglienti GRAZIANO navigato da Mariani Davide sulla potente Renault Clio Williams A7 con la quale punterà all’assoluta.

Con il Team capitanato da Taglienti un gradito ritorno quello del pilota di Cave (Rm) Renato Renzi anche lui su Renault Clio Williams ma N3.

Ufficio Stampa drcsportmanagement