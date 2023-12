Gambero Rosso 2024 a Osteria Ficcanaso, San Donato Val di Comino

È arrivata in questi giorni la targa per attestare il Gambero Rosso 2024 conseguito da Osteria Ficcanaso, ristorante collocato a San Donato Val di Comino (p.zza Carlo Coletti, 37). << Si può stare nella graziosa piazzetta al centro del paese arrampicato sui monti Marsicani, oppure nelle sale con curiosi finti balconi e panni stesi. Progetto di due fratelli, Marcello e Lorenzo, tornati a casa dopo diverse esperienze all’estero, propone una cucina di territorio generosa e di sostanza. >> afferma la guida del Gambero Rosso 2024, per poi proseguire riguardo i piatti : << Sui primi, bene con i classici locali come le pappardelle allo stracotto di coniglio, meglio del risotto. Il maialino “del Ficcanaso” con mele, anice e salsa al vino è ottimo per consistenza, croccante e morbida. Al dolce andare dritti su ‘Terra Mia’, un divertente mini-vaso da fiori con ganache di cioccolata e arancia e una sbriciolata al cacao. Originale carta dei vini, servizio informale. Pizza a cena. >> Un grande traguardo per i proprietari Lorenzo e Marcello (25 e 35 anni), che nonostante la giovane età si affermano sul territorio con professionalità, preparazione e cordialità. << Siamo felicissimi di iniziare il 2024 con la targa appena attaccata al portone >> afferma Lorenzo. << Il locale è aperto da relativamente poco qui a San Donato e ci siamo sentiti accolti sin dal primo momento. Ringraziamo di cuore tutti i clienti che hanno fatto del nostro ristorante una tappa fissa e speriamo di continuare a lavorare al meglio per riuscire a rendere tutti soddisfatti”. Marcello invece, lo chef dell’Osteria, ci tiene ad avvisare che << Da poco è cambiato il menù, lo abbiamo adattato alla stagione invernale. Troverete comunque i piatti più apprezzati. Per il nuovo anno vi offriremo anche una nuova carta vini, vi aspettiamo per provare tutte le novità… ma anche i classici!

COMUNICATO STAMPA

