GallinaRock torna dal vivo con tre giorni da urlo

Sul palco Gragnaniello, Sepe, Senese, Finardi GallinaRock torna dal vivo con una tre giorni da urlo, dopo che il Festival – tra i pochissimi in Italia – non si era fermato neppure lo scorso, regalando una straordinaria diretta social, streaming e tv. Dal 4 al 6 agosto prossimi, nel pieno rispetto dei protocolli sanitari, il GallinaRock festeggerà nella storica location di Parco San Leonardo, la tredicesima edizione. Senza mai saltarne una dalla sua fondazione nel 2009, il Festival, ideato e diretto da Luigi Vacana, divenuto da subito tra gli appuntamenti più attesi dell’estate. Un palco che porta bene, se pensiamo che da qui sono passati, insieme ai nomi più blasonati della musica italiana e internazionale, anche band che non avevano ancora conosciuto il successo del grande pubblico. Basta citare i KuTso o i Marta sui Tubi, ma anche Lo Stato Sociale, anni ed anni prima di spopolare con il tormentone “Una vita in vacanza”. Proprio a conferma e riprova dell’indiscussa qualità del format, la Rai ha deliberato – a firma del Direttore della Comunicazione, Marcello Giannotti – la Media partnership ufficiale attraverso Rai Radio Live. Un evento da record, anche sul piano dei numeri, che ha visto calcare il proprio palcoscenico da oltre 230 band per un totale di circa 1.200 musicisti. Volti noti, ma anche band emergenti che qui si sfidano a ritmo di rock. Così il GallinaRock, considerato tra i contest più importanti della Penisola, ha presentato la line-up dell’edizione 2021. Al via, fino al prossimo 24 luglio, la selezione dei gruppi emergenti, affidata ad una qualificatissima giuria di esperti. Alla band vincitrice andrà, insieme alla possibilità di esibirsi in apertura del concerto clou, un artistico riconoscimento prodotto in esclusiva dall’Accademia di Belle Arti di Frosinone. La stessa Accademia che curerà il ‘GallinArtRock’, l’area creativa che farà da cornice ai live musicali attraverso estemporanee, mostre e performance. Con ordine, il 4 agosto, serata di apertura del Festival, con l’esibizione delle band finaliste, prima di lasciare la scena ad un concerto quasi inedito, che vedrà il palco affollatissimo di suoni e celebrità: Indaco, Maurizio Turriziani, Enzo Gragnaniello, Daniele Sepe. Il giorno successivo, giovedì 5 agosto, il GallinaRock dopo i Gemini, ultimi vincitori del contest, riabbraccia James Senese Napoli Centrale, mantenendo l’impegno preso lo scorso anno di riportare qui e in presenza di pubblico, questa icona della nostra musica. Con oltre mezzo secolo di carriera alle spalle, Senese farà tappa a Gallinaro con il “James is back” tour 2021. Il 6 agosto il gran finale, con la band vincitrice del contest che aprirà alla data ufficiale del tour ‘Finardi chiama’ di Eugenio Finardi. Un’artista che non ha bisogno di presentazioni, ‘l’extraterrestre’ consacrato dai suoi brani padre del cantautorato rock italiano. Quello che più rappresenta e incarna gli istinti e la sana ribellione di intere generazioni. Una ribellione che al GallinaRock fa rima, dalla nascita, con la rinuncia all’indifferenza, esaltando valori come l’eguaglianza, la non violenza, il rispetto, l’integrazione, la salvaguardia del bene più prezioso che è la salute dell’uomo e del pianeta. Un mondo a cui il Festival dimostra concretamente di voler bene attraverso le buone pratiche. Ad iniziare dall’ecosostenibilità, come la formula del ‘plastic free’, che quest’anno sarà esclusiva.

comunicato stampa