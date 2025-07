GallinaRock 2025: 1 e 2 agosto il Festival dell’estate

Attesi Lodo Guenzi de “Lo Stato Sociale” e Sud Sound System. Evento Plastic free e tradotto in Lis.

GallinaRock 2025 ci siamo: il 1 e 2 agosto la diciassettesima edizione è pronta ad infiammare l’estate, dopo essere stato tra i pochissimi Festival in Italia a non fermarsi neppure durante la Pandemia, regalando emozioni persino a distanza. Diciassette anni dunque, senza saltarne nessuno, dalla sua fondazione nel 2009, il Festival ideato e diretto da Luigi Vacana, divenuto da subito tra gli appuntamenti più attesi dell’estate. Un palco che porta bene, che ha visto passare da qui, insieme ai nomi più blasonati anche band che non avevano ancora conosciuto il successo del grande pubblico. Basta citare i KuTso o i Marta sui Tubi, ma anche Lo Stato Sociale di Lodo Guenzi, che quest’anno un po’ a sorpresa torna a Gallinaro; o addirittura “Jago”, il nuovo Michelangelo, passato anche lui da questo palco prima di conoscere quel successo mondiale che lo riguarda. A conferma dell’indiscussa qualità del format, compare la Media partnership ufficiale della Rai attraverso Rai Radio Tutta Italiana. Un palcoscenico da record anche nei numeri, calcato da circa 300 band, per un totale di oltre 1.300 musicisti. Volti noti ma anche band emergenti, che qui si sfidano a colpi di rock. Saranno proprio le band del contest, infatti, a contendersi la possibilità di esibirsi in apertura del concerto clou, insieme ad un artistico riconoscimento prodotto in esclusiva dall’Accademia di Belle Arti di Frosinone. Spazio sempre all’arte con il ‘GallinArtRock’, l’area creativa con il trionfale mix di colori che farà da cornice ai live musicali. Così il GallinaRock, considerato tra i contest più riconosciuti della penisola, ha presentato la line-up dell’edizione 2025. Con ordine, la full immersion nella bellezza si vivrà già dall’imbrunire di venerdì 1 agosto, con la scena da subito ai gruppi emergenti, introdotti da Alessandro Liberini e AtWood, vincitori dello scorso anno. Con le luci della sera che caleranno nell’affascinante Parco San Leonardo, situato sul colle più alto del borgo medievale di Gallinaro, ad infiammare il palco ci penseranno Nicolò Carnesi e Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale. Una vecchia conoscenza del Festival, passato da queste parti anni e anni prima di spopolare a Sanremo con il tormentone “Una Vita in Vacanza”. Sabato 2 agosto il gran finale, introdotto da Fattore Rurale e dai vincitori dell’edizione 2025, in apertura all’attesissimo live dei Sud Sound System. La band salentina con oltre trent’anni di carriera alle spalle e autentici pionieri del raggamuffin e del dancehall in Italia, segna un ritorno al GallinaRock, con una data ufficiale del tour “Intelligenza Naturale”. Quella natura e quel mondo a cui il Festival dimostra concretamente di voler bene attraverso le buone pratiche. Ad iniziare dall’ecosostenibilità, come la formula del ‘plastic free’, che quest’anno sarà nuovamente esclusiva. Un Festival marcatamente segnato ancora dal rock puro e dall’impegno, in controtendenza rispetto ad una società che naviga nell’indifferenza verso gli ultimi. Esattamente come nel Dna del GallinaRock: da sempre promotore e portavoce di valori come la rinuncia all’indifferenza, l’eguaglianza, la non violenza, il rispetto, l’integrazione, la salvaguardia della salute dell’uomo e del pianeta.