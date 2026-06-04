Gallinaro, torna il Mercato di Comunità della Valle di Comino: sapori, tradizioni e attività per tutta la famiglia

Domenica 7 giugno 2026, dalle ore 9.00 alle 16.00, in Via San Gerardo a Gallinaro, torna l’appuntamento con il Mercato di Comunità della Valle di Comino, iniziativa promossa dal Biodistretto della Valle di Comino per valorizzare le eccellenze agroalimentari e produttive del territorio.

Nel corso della giornata sarà possibile acquistare e degustare prodotti biologici e tipicità locali, con particolare attenzione alle produzioni certificate DOC, DOP, IGP e PAT, tra cui il Pecorino di Picinisco DOP, il Cabernet di Atina DOC, il Cannellino DOP e numerose altre specialità della Valle di Comino.

Il Mercato di Comunità rappresenta un’occasione di incontro tra produttori e cittadini, favorendo il consumo consapevole e la conoscenza delle realtà agricole che contribuiscono ogni giorno alla tutela del territorio e delle sue tradizioni.

In programma anche un laboratorio artigianale dedicato ai bambini, con l’iniziativa “Conosciamo le api”, che prevede un’arnia didattica e una degustazione guidata di mieli a cura di Iaconelli Carolina Stefania. L’attività prenderà il via alle ore 11.30.

Spazio inoltre alle proposte gastronomiche del territorio con il menù del giorno: la frittata di maccheroni preparata dalla Pizzeria Barbarossa e i Ćevapi dell’Azienda Agricola Ernesto Gargaro, realizzati in collaborazione con la Locanda di Arturo.

L’iniziativa si conferma come uno degli appuntamenti più significativi per la promozione delle produzioni locali, della sostenibilità e dell’identità della Valle di Comino, offrendo ai visitatori una giornata all’insegna del gusto, della convivialità e della scoperta delle eccellenze del territorio.

Appuntamento quindi a Gallinaro, domenica 7 giugno, per vivere una giornata tra sapori autentici, tradizioni e comunità.