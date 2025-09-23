Galleria di Atina, tre mesi di ritardi: la Valle di Comino ancora isolata

Sono passati tre mesi dalla data prevista per la riapertura della galleria di Atina, lungo la superstrada Sora–Cassino. Il 23 giugno avrebbe dovuto segnare la fine dei disagi, ma oggi, 23 settembre, la Valle di Comino resta ancora isolata.In questo arco di tempo, l’assessore regionale Pasquale Ciacciarelli ha effettuato due sopralluoghi sul cantiere: il primo il 5 agosto, il secondo ieri, 22 settembre. Nonostante le visite, i tempi di riapertura continuano a slittare. Le previsioni per ottobre indicano che la galleria non sarà ancora accessibile, aprendo così la possibilità per un’ulteriore passerella istituzionale.Intanto, migliaia di residenti e pendolari continuano a sopportare disagi significativi. L’intera Valle di Comino paga un prezzo economico rilevantissimo: commercio, edilizia, ristorazione e turismo registrano crolli nei fatturati e aumenti dei costi operativi. La domanda che si pone spontanea è chi pagherà per i danni all’economia di un intero territorio.

