Galleria del Salviano, dimezzati i tempi: stop al cantiere da un anno

AVEZZANO – Arriva una prima importante svolta sulla vicenda della galleria del Salviano. L’ipotesi di un cantiere lungo quasi un anno viene infatti accantonata, lasciando spazio a un programma dei lavori decisamente più sostenibile: 150 giorni di interventi invece dei 300 inizialmente previsti.

È questo il risultato emerso dal confronto che si è svolto questa mattina a Palazzo di Città tra il sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio, e i vertici di Anas. All’incontro ha partecipato anche il consigliere regionale e comunale Massimo Verrecchia, che nelle scorse settimane aveva sollecitato una soluzione condivisa per ridurre l’impatto dei lavori sul territorio.

Pur trattandosi di un confronto interlocutorio e preliminare, il vertice ha già prodotto un primo effetto concreto: l’impegno di Anas a rivedere radicalmente il cronoprogramma dell’intervento di adeguamento energetico e messa in sicurezza della galleria.

La questione aveva generato forte preoccupazione tra cittadini, amministratori e operatori economici. La galleria del Salviano, lunga 1.070 metri e attraversata ogni giorno da circa 15 mila veicoli, rappresenta infatti un collegamento strategico tra Avezzano e la Valle Roveto. La prospettiva di una chiusura prolungata con deviazione del traffico sulla viabilità alternativa aveva alimentato timori per pesanti ripercussioni sulla mobilità e sull’economia locale.

Nei giorni scorsi si era parlato addirittura di un intervento “monstre”, con chiusura totale al traffico per gran parte dell’anno. Uno scenario che aveva provocato la mobilitazione dei sindaci del territorio e numerose richieste di approfondimento per individuare soluzioni meno penalizzanti.

Il nuovo orientamento emerso dal tavolo di confronto rappresenta dunque un segnale positivo. La partita resta aperta e saranno necessari ulteriori incontri per definire modalità e tempi definitivi dell’intervento, ma il dimezzamento della durata dei lavori viene accolto come un primo successo istituzionale e un passo concreto verso la riduzione dei disagi per cittadini e pendolari