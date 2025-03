GALLERIA CAPO DI CHINA, IL PRESIDENTE DI STEFANO AL TAVOLO TECNICO IN PREFETTURA

Si è svolto, ieri, presso la Prefettura, il tavolo tecnico convocato dal Prefetto Ernesto Liguori e richiesto dal Presidente della Provincia di Frosinone, Luca Di Stefano per discutere delle criticità relative alla chiusura per lavori di ammodernamento della galleria Capo di China, sita sulla strada Anas 749 “Sora-Cassino”. Presenti i rappresentanti di Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Stradale, Vigili del Fuoco, Ares 118 nonché i delegati di Anas Spa, Autostrade per l’Italia e i sindaci di Belmonte Castello e Atina.

“Ringrazio il Prefetto Liguori – ha sottolineato il Presidente Di Stefano – per aver dimostrato, ancora una volta, una grande sensibilità verso le necessità del territorio e dei cittadini della provincia. In questi giorni, dopo l’incontro di venerdì scorso a palazzo Jacobucci, che ha coinvolto i sindaci dei comuni principalmente interessati dalle problematiche relative alla viabilità alternativa, predisposta per la chiusura della galleria Capo di China”.

“Dopo aver avuto garanzie sui tempi dei lavori e gli interventi preposti, stiamo cercando di garantire la maggiore sicurezza e il minor disagio possibile per i cittadini. In questi giorni le forze dell’ordine e i tecnici Anas saranno impegnati per trovare le migliori soluzioni idonee per rispondere alle esigenze dei territori coinvolti”, ha concluso il Presidente dell’amministrazione provinciale.