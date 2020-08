Gal Terre di Argil: rinnovato il Cda

L’assemblea dei soci del GAL Terre di Argil di Ceprano ha confermato alla guida dell’ente il presidente Adriano Roma. Il nuovo consiglio d’amministrazione è invece così composto: Sara Petrucci (Vicepresidente), Patrizio Di Folco, Mickey Taurino, Steven Tuffi questi ultimi due in rappresentanza della Copagri Frosinone e Latina. Giovani imprenditori, rispettivamente di allevamento ad Anagni e zafferano ad Arnara, che saranno in grado di apportare idee moderne per lo sviluppo dell’agricoltura sul territorio. Puntare su forze fresche e innovative è garanzia per il futuro del Gal Terre di Argil che si è contraddistinto in questi mesi per l’emissione di numerosi bandi a favore dell’impresa agricola: “La Copagri – sottolinea il presidente Fabrizio Neglia – intende aumentare il proprio contributo affinché l’azione del Gal Terre di Argil sia sempre più incisiva di supporto alle aziende agricole del territorio ma non solo. Il nostro intento ora è quello di incrementare le azioni a sostegno della direttrice agricoltura-turismo-enogastronomia perché il territorio ha bisogno di puntare sulle proprie eccellenze riconosciute in tutto il Paese e non solo. Le bellezze naturalistiche e architettoniche, i prodotti che solo i nostri agricoltori sono in grado di creare devono essere un volàno di sviluppo economico e sociale”.

COMUNICATO STAMPA