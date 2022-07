Gaeta – “Un Parco da aMare senza plastica” Tutti al mare a caccia di plastica!

Venerdì 22 Luglio, alle ore 10:30, a Gaeta, presso la Base Nautica Flavio Gioia,

verrà dato avvio a “Un Parco da aMare senza plastica”.

L’iniziativa rappresenta l’evoluzione di “We Love marenostrum”, attività

portata avanti in passato dalla Base Nautica Flavio Gioia di Gaeta, azienda che

intende aderire, in maniera strutturale, alle azioni di contrasto ai rifiuti in

ambiente marino, previste dal contratto di costa “Riviera di Ulisse foce del

Fiume Garigliano”. A tal scopo, i pescatori e i diportisti di Gaeta, che

volontariamente aderiranno, riceveranno reti speciali per raccogliere le plastiche

di superficie. I rifiuti raccolti verranno, poi, gestiti dal Comune di Gaeta e dalla

ditta Del Prete s.r.l.

L’auspicio, è che siano sempre più numerosi i diportisti volontari armati di

retino e buona volontà, che sperimentino la pratica virtuosa del boat&clean,

ripulendo il mare dai rifiuti e dalla plastica. “Non è soltanto – affermano gli

organizzatori – un’iniziativa di salvaguardia del patrimonio che avvolge la

Riviera di Ulisse, ma anche un’opportunità che stimola cittadini e turisti a

mettere in pratica azioni green a casa propria, attraverso un concorso social

che premia e mette una cornice ‘digitale’ ai migliori volontari”.

La maggior parte della plastica presente nei nostri mari proviene dalla

terraferma e circa l’85% dei rifiuti rinvenuti sulle spiagge europee è sempre

plastica. Oltre alla grave minaccia per la biodiversità e per la salute umana, i

rifiuti marini gravano sull’economia dell’Unione Europea perché danneggiano

particolarmente i settori turistico-ricreativo e quello ittico (attività che, a loro

volta, contribuiscono all’inquinamento del mare).

