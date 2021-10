Gaeta – Salone: “Dissesto, inquinamento, corruzione, eccome stanno uccidendo terra e mare”

“Non possiamo misurare lo spirito nazionale né i successi del paese sulla base del prodotto interno lordo. Il PIL comprende anche l’inquinamento dell’aria e la pubblicità delle sigarette, e le ambulanze per sgombrare le nostre autostrade dalle carneficine dei fine-settimana. Il PIL mette nel conto le serrature speciali per le nostre porte di casa, e le prigioni per coloro che cercano di forzarle. Comprende programmi televisivi che valorizzano la violenza per vendere prodotti violenti ai nostri bambini. Cresce con la produzione di napalm, missili e testate nucleari, si accresce con gli equipaggiamenti che la polizia usa per sedare le rivolte, e non fa che aumentare quando sulle loro ceneri si ricostruiscono i bassifondi popolari.”

Con queste parole a dir poco futuristiche e illuminate – ricordano Salone e Zazzaro – uno dei gli uomini politici più straordinari della storia dell’umanità ci ricordava a cosa dovremmo tornare a dare valore per perseguire la nostra felicità. Perché la qualità della nostra vita ha necessità di altri sistemi di calcolo dei valori e di ciò che per noi è importante. E infatti fu ammazzato, Robert Kennedy. Parole pronunciate oltre mezzo secolo fa ma dalle quali non abbiamo imparato nulla. Se proiettiamo poi una tale intelligenza sui nostri territori ecco che lo sconforto e l’imbarazzo dominano la scena. Siamo governati da incapaci che pensano che una pista ciclabile non sia un tratto continuo, che pensa che mandare in tilt il traffico di un paesino in riva al mare sia turismo, che crede che piantare un centro commerciale sproporzionato e fuori norma in un quartiere dove una volta c’era una spiaggetta, si chiami sviluppo. La politica allucinata del sindaco della nostra città sta distruggendo il nostro sistema di valori e ciò che per noi è importante solo per i suoi interessi, e noi non lo possiamo permettere.

Come può un soggetto del genere – si chiedono i due esponenti di “Transizione popolare per Gaeta” – avere la libertà di parlare di sostenibilità ambientale quando la piccola Gaeta è in cima ai dati dell’Ispra sulla percentuale di suolo cittadino consumato dal cemento, e secondo i dati Arpa supera spesso le soglie di tolleranza di inquinamento da polveri sottili? Come può un soggetto del genere parlare di energia pulita se ha letteralmente devastato la vivibilità della nostra splendida cittadina in riva al golfo con una invasione di scarichi di auto e moto d’estate e di inverno, privandole dei parcheggi e costringendo migliaia e migliaia di motori a benzina, a diesel e a gas di rilasciare emissioni per ore mentre vagano in cerca di sosta? Con quale pudore può un soggetto del genere parlare di città green dopo aver permesso quell’enorme e mostruosa colata di cemento del centro commerciale, peraltro in violazione di numerose norme urbanistiche regionali e nazionali, nel delicato quartiere Piaja, dove peraltro già i suoi amici di Intergroup avevano messo a dura prova la salute dei cittadini con rilascio nell’aria di merci polverose.

Come si può inoltre mentire affermando che si sta tutelando l’ambiente parlando di Bandiera Blu quando si è permessa la totale privatizzazione di spiagge libere, con concessioni e mini concessionari che fanno gli abusivi, e nascondendo nel cassetto la durissima relazione geologica che mostra la pericolosità e la fragilità delle spiagge gaetane mai messe in sicurezza. Eppure ciò non dovrebbe sorprendere visto che l’ufficio urbanistica di Mitrano è coinvolto in una gravissima indagine per corruzione perché le licenze edilizie vengono rilasciate senza nemmeno il rispetto dei rischi idrogeologici legati alle frane e alle inondazioni che mettono in pericolo la vita delle persone.