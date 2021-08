Gaeta, questa sera presentazione del libro di A. Madonna a cura dell’Ente parco Riviera di Ulisse

Questa sera alle 21:00 presso la batteria Favorita, il biologo marino Adriano Madonna presenterà il suo nuovo libro: “Incontri d’estate: pesci di basso fondo nell’area marina del Parco Regionale Riviera di Ulisse”. La presentazione vedrà la partecipazione dell’Autore, del Sindaco di Gaeta Dott. Cosmo Mitrano, dell’Assessore Gianna Conte, del Presidente dell’Ente Parco Riviera di Ulisse Carmela Cassetta, del Presidente della LNI di Sperlonga Gennaro Di Lorenzo e dell’Editore Jason R. Forbus.Diverse sono le specie illustrate a colori tra le più comuni osservabili e lungo la costa e descritti in brevi schede in cui sono riportate le informazioni sul comportamento, distribuzione, habitat e alimentazione.Il Presente del Parco Carmela Cassetta nel presentare il libro ricorda che “la costa del Parco Regionale Riviera di Ulisse conserva i colori variopinti dei pesci e di altri organismi marini in bellissimi scenari rocciosi. Con questa guida potremo immergerci sotto costa per ammirare la biodiversità che ci circonda”. Nell’introduzione del libro Luigi Valerio ricorda come approcciarsi alla Scoperta della costa attraverso l’osservazione con maschera, pinne e boccaglio. Godiamo di questo mondo silenzioso che è ancora capace di darci sorprese ad ogni escursione. L’iniziativa si svolgerà all’aperto e nel rispetto delle vigenti misure di contrasto alla diffusione del COVID-19. Per ulteriori informazioni e in particolare, per è obbligatoria e necessaria la prenotazione ed occorre contattare l’Ente Parco al tel. Mob. 3406551824

comunicato stampa