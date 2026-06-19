Gaeta – Primo Corso dedicato in Italia agli ufficiali del Diporto

Un nuovo traguardo per l’ITS Academy Giovanni Caboto e, più in generale, per la formazione marittima italiana. Si sono infatti svolti nei giorni scorsi i primi esami del corso per Ufficiali del Diporto, un percorso formativo che rappresenta una novità assoluta nel panorama nazionale e che conferma la capacità dell’Academy di anticipare le esigenze di un settore in continua evoluzione.

Per la prima volta in Italia, infatti, è stato realizzato un percorso ITS specificamente dedicato alla formazione degli Ufficiali del Diporto, una figura professionale nata per rispondere alle esigenze di un comparto che negli ultimi anni ha conosciuto una crescita straordinaria e che richiede personale sempre più qualificato per la conduzione e la gestione delle unità da diporto professionali.

Particolarmente significativo anche lo svolgimento delle prove d’esame direttamente presso la sede dell’ITS Academy Caboto di Gaeta. Per l’occasione la commissione dell’Autorità Marittima competente, espressione della Direzione Marittima di Civitavecchia, si è riunita presso l’Academy per esaminare gli allievi che hanno completato il percorso formativo. Un passaggio che testimonia l’attenzione e la collaborazione istituzionale che hanno accompagnato l’avvio di questa innovativa esperienza didattica.

L’ITS Academy Caboto desidera inoltre rivolgere un particolare ringraziamento al Direttore Marittimo del Lazio, Capitano di Vascello (CP) Cosimo Nicastro, per l’attenzione e la sensibilità istituzionale dimostrate nei confronti di un progetto che contribuisce alla crescita delle professionalità legate all’economia del mare e al rafforzamento della filiera nautica nazionale.

Il diporto rappresenta oggi uno dei comparti strategici dell’economia marittima italiana. Dalla progettazione alla costruzione di yacht e superyacht, fino ai servizi tecnici e alle professionalità impiegate a bordo, il settore costituisce una delle eccellenze del Made in Italy riconosciute in tutto il mondo. Una leadership che necessita di figure sempre più preparate e specializzate, capaci di operare in un mercato internazionale altamente competitivo.

In questo contesto l’ITS Academy Caboto continua a distinguersi per la capacità di intercettare i fabbisogni professionali emergenti e di trasformarli in percorsi formativi concreti. L’Academy sviluppa infatti la propria offerta in costante dialogo con imprese, armatori e operatori del settore, creando figure professionali costruite sulle reali esigenze del mercato del lavoro e garantendo ai giovani opportunità occupazionali altamente qualificate.

«La conclusione di questi primi esami rappresenta un risultato di grande valore per la nostra Academy e per l’intero comparto del diporto nautico – sottolinea il presidente dell’ITS Academy Caboto, Cesare d’Amico –. Abbiamo creduto fin dall’inizio nella necessità di creare un percorso specifico per una figura professionale che il mercato richiedeva con sempre maggiore forza. Oggi vediamo concretizzarsi un progetto che unisce innovazione formativa, occupazione e sviluppo del settore».

«L’ITS Academy Caboto continua a perseguire la propria missione: osservare l’evoluzione del mercato e costruire percorsi capaci di formare le professionalità che le imprese richiedono. Il corso per Ufficiali del Diporto è l’esempio concreto di questa capacità di innovazione, che ci consente di essere protagonisti nella formazione delle nuove competenze dell’economia del mare».

Con il completamento delle prime prove d’esame per gli Ufficiali del Diporto, l’ITS Academy Caboto conferma ancora una volta il proprio ruolo di punto di riferimento nazionale per la formazione delle professioni del mare, contribuendo allo sviluppo di competenze strategiche per uno dei settori più dinamici e prestigiosi dell’economia italiana.