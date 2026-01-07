Gaeta, Open Day al Nautico Caboto: il 10 gennaio una scuola che unisce formazione tecnica e sbocchi professionali

Sabato 10 gennaio, dalle 10.30 alle 13.00, l’ Istituto Tecnico Trasporti e Logistica Giovanni Caboto di Gaeta aprirà le proprie porte a studenti e famiglie in occasione dell’Open Day dedicato all’orientamento scolastico. L’iniziativa si inserisce in un calendario di appuntamenti pensati per accompagnare i ragazzi nella scelta del percorso di studi superiori, offrendo la possibilità di conoscere direttamente spazi, laboratori e indirizzi formativi dell’istituto.

Il Nautico Caboto presenta un’offerta didattica articolata che comprende i percorsi legati alla carriera da ufficiale, con gli indirizzi di coperta e di macchine, affiancati dall’indirizzo elettrotecnico, figure centrali per il settore marittimo e per l’industria dei trasporti. A questi si affianca il percorso di Tecnico della Logistica 4.0, che integra competenze in ambito informatico, robotico ed economico, rispondendo alle trasformazioni in atto nei sistemi di gestione delle merci, dei porti e delle reti di distribuzione.

L’Open Day consentirà di entrare nel cuore delle attività didattiche dell’istituto, visitando ambienti progettati come vere e proprie aule-laboratorio. Simulatori professionali, spazi per la sperimentazione tecnica e strumenti avanzati per lo studio delle discipline scientifiche permettono agli studenti di confrontarsi fin da subito con tecnologie e metodologie utilizzate nei contesti lavorativi reali. Un approccio che caratterizza il modello educativo adottato dalla scuola, basato sull’apprendimento pratico e sull’integrazione tra teoria e applicazione.

Accanto agli indirizzi curricolari, il Nautico Caboto propone specifici potenziamenti formativi che arricchiscono il percorso degli studenti, tra cui il biennio digitale, l’indirizzo sportivo, i moduli di meccatronica e le attività legate allo yacht design, ampliando ulteriormente le competenze tecniche e progettuali. Un’offerta che si inserisce in una visione didattica orientata all’innovazione e alla preparazione di profili professionali richiesti dal mercato del lavoro.

L’istituto ha inoltre riorganizzato i propri spazi secondo il modello DADA, trasformando le tradizionali aule in ambienti disciplinari attrezzati, nei quali gli studenti si spostano per seguire le diverse attività, favorendo un apprendimento più dinamico e responsabile. Un’organizzazione che valorizza l’autonomia degli studenti e rafforza il legame tra studio e pratica.

Il Nautico Caboto si conferma così una realtà scolastica fortemente orientata all’occupazione, con percorsi che trovano naturale sbocco nel mondo del lavoro, nelle compagnie di navigazione, nelle aziende della logistica, nei settori tecnologici e nei servizi collegati ai trasporti, senza escludere la prosecuzione degli studi in ambito universitario e specialistico. L’Open Day del 10 gennaio rappresenta dunque un’occasione concreta per conoscere una scuola che guarda al futuro professionale dei ragazzi attraverso una formazione tecnica solida e aggiornata.