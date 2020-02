Gaeta (LT) – Sui passi dei Borbone: edizione senza precedenti

Grande successo per l’evento: Pagine di Storia: Sui passi dei Borbone. Raggiunte le ottocento presenza in città in due giorni. Anche quest’anno l’evento identitario e meridionalista è stato un grande successo con la partecipazione di diverse centinaia di persone provenienti da tutta l’Italia.

“Ci rivedremo tutti a Gaeta” gridavano i soldati delle Due Sicilie, indicando l’ultima resistenza al fianco del loro Re, Francesco II di Borbone, il quale, oltre ad aver vissuto il dramma di aver perso uno dei Regni più belli ed antichi d’Europa. Sono anni, ormai, che Comune di Gaeta, assieme a Ass. Terraurunca e Movimento Neoborbonico, in collaborazione con tantissime associazioni organizzano questa kermesse. Tantissimi gli eventi organizzati nella Fedelissima città di Gaeta, dal 14 al 16 febbraio, tra questi la presentazione dei “libri dalle Due Sicilie” pubblicati durante l’anno con la partecipazione di venti autori. La sera una vera tombolata storica Napoletana del ‘700, con l’associazione “I Lazzari” di Davide Brandi e con Angelantonio Aversana. La mattina del sabato 15 quasi 150 persone hanno affollato le due visite guidate per la Gaeta Borbonica con l’ass. Terraurunca e presso il Museo del Brigantaggio in collaborazione con il Comune di Itri. Nel pomeriggio, dopo gli interventi di tante associazioni, che hanno presentato le proprie attività, c’è stato un momento molto toccante per la prima edizione del premio nazionale “Don Paolo Capobianco”, a cura dell’associazione Terraurunca con Daniele E. Iadicicco, dell’associazione Webprogens. Presenti anche il Prof. Ciufo, la Marchese De Gregorio Cattaneo, Il Presidente ANCCI Marchese Buccino Grimaldi. Sala (enorme) gremita e diverse centinaia di persone (tanti anche i giovani) al convegno delle 17.30 con ospiti d’onore come la Principessa Beatrice di Borbone Due Sicilie (consueta calorosissima accoglienza), Gigi di Fiore (e il suo libro “Napoletanità”), Pino Aprile con “gli eroi del passato e del presente”. Il convegno è stato moderato da Gennaro De Crescenzo, che ha presentato il suo ultimo “Libro dei primati del Regno delle Due Sicilie”, Daniele Iadicicco ha presentato il libro CADUTI PER LA PATRIA con la lista dei “Caduti di Gaeta e della battaglia di Mola” e Alessandro Romano, con la commovente proiezione delle immagini dei “piccoli grandi eroi delle Due Sicilie”. Presenti anche tante istituzioni tra essi il sindaco di Gaeta Mitrano ed Enrico Fratangelo Sindaco di Castellino del Biferno in Molise, consiglieri, militari ed anche la senatrice Sabrina Ricciardi del M5S. Allestita una mostra di articoli (“Pagine di storia”) del Giornale di Napoli a cura di Gianfranco Lucariello degli anni ’90. La sera del sabato concerto di musica popolare del gruppo Briganti dell’Appia. Domenica altrettante numerose le persone presenti alla Santa Messa presso S. Francesco per il ricordo delle vittime meridionali dell’Unità d’Italia, celebrata dall’arcivescovo di Gaeta. Sulla batteria “La favorita”, l’alzabandiera e la suggestiva “cerimonia dei fiori” con tanti bambini che, con un fiore, hanno ricordato i nomi dei bambini morti durante l’assedio. Storia, cultura, ed anche turismo destagionalizzato per un evento ormai divenuto di portata nazionale.

Comunicato stampa a firma di Associazione Terraurunca