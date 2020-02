Gaeta (LT) – Premio Nazionale Don Paolo Capobianco

Si è tenuta, sabato presso l’Hotel Serapo in Gaeta la prima edizione del Premio Nazionale Don Paolo Capobianco. Il Premio, inserito nella programmazione delle celebrazioni dell’Assedio di Gaeta, è stato promosso dalle Associazioni Webprogens e Terraurunca, con il Patrocinio del Comune di Gaeta. Sin da subito l’idea di istituire un premio che ricordasse mons. Don Paolo Capobianco aveva incassato un plauso unanime. Fedeli, amici, stimatori, lettori di tutto il Golfo di Gaeta avevano espresso il loro apprezzamento per la figura di questo sacerdote che ha scritto quasi sessanta libri di storia locale.L’idea di base è quella di confermare il golfo di Gaeta quale porta del Sud e per questo candidarsi ad essere punto di riferimento, premiando chi con il suo lavoro avesse dato lustro a storia, cultura, tradizioni del Sud Italia, Chi con il proprio operato si fosse prodigato per solidarietà verso gli altri in queste terre e ne avesse valorizzato lo spirito.Dopo i saluti della Marchesa Federica De Gregorio Catteneo e del Prof. Avv. Franco Ciufo, e davanti ad una platea di trecentocinquanta persone si è proceduto alla premiazione. La ricercatrice di Frattamaggiore, Federica Giaccio ha vinto il PREMIO NAZIONALE DON PAOLO CAPOBIANCO, sezione giovani. Per aver discusso una tesi facendo della storia borbonica della propria città dei percorsi turistici, utili al suo riscatto anche economico. A premiare la dott.ssa Giaccio, un emozionatissimo Alessandro Romano, che ha ricordato la figura di Don Paolo.Il PREMIO NAZIONALE DON PAOLO CAPOBIANCO per la Cultura è stato assegnato dal Marchese Buccino Grimaldi di Napoli, Presidente nazionale dell’ANCCI, al giornalista e scrittore Gigi Di Fiore. Il saggista con i suoi venti saggi ha saputo scrivere e approfondire con rara onestà intellettuale la storia di Napoli e del Sud Italia facendo luce su periodi storici dimenticati da sempre da troppe ombre.Infine è stato il turno della madrina della manifestazione. Il PREMIO NAZIONALE DON PAOLO CAPOBIANCO per la solidarietà è stato assegnato alla Principessa Beatrice di Borbone delle Due Sicilie. E’ stato il Sindaco di Gaeta, Cosmo Mitrano a consegnare il Premio, dando il benvenuto in Città all’illustre ospite e salutando la folta folla. Molto soddisfatti i presidenti Daniele E. Iadicicco ed Alberto Simione, delle associazioni proponenti. Un fascio di fiori per la Principessa hanno suggellato l’omaggio simbolico della città ad una donna che spende la maggior parte della sua vita in opere caritatevoli sopratutto nelle vesti di Gran Prefetto dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio. Molto apprezzato il Premio anche per la splendida fattura, opera originale del Maestro Massimo Patroni Griffi. Ad accompagnare le preziose opere, i vincitori hanno pure ricevuto alcuni libri di Don Paolo Capobianco. Un evento insomma partito decisamente con il piede giusto, da far crescere sempre più.

Foto J. Maggiacomo