Gaeta (LT) – Dal 9 marzo, la Messa in diretta radio/social su Radio Civita InBlu

Dal 9 marzo, ogni giorno alle 18.00, sarà trasmessa da una parrocchia della Arcidiocesi di Gaeta la Santa Messa. Da ascoltare sulle frequenze di Radio Civita InBlu e guardare sulle pagine Facebook dell’Arcidiocesi di Gaeta e di Radio Civita InBlu.E poi tanta buona musica, con le hitlist di Sanremo 2020 e i grandi successi di ogni tempo, il giornale radio, i programmi InBlu e le tante rubriche radiofoniche. Ogni sera, alle 19.00, in diretta il punto della situazione sulla situazione Coronavirus nel Lazio sud.Radio Civita InBlu è La Radio on the Road, in streaming su www.radiocivitainblu.it. WhatsApp/Sms 3488881447. In FM 90.7 Gaeta, Formia, Minturno, Baia Domizia, Cellole; FM 101.0 Fondi, Monte San Biagio e Sperlonga; FM 103.8 Itri. APP smartphone, smart tv, tablet, smart speaker (TuneIn, Radio.it, FM-World)

COMUNICATO STAMPA

