Gaeta Jazz Festival Winter: la grande musica torna tra le luci di Natale

Il 13 e 14 dicembre, al Castello Angioino e in Piazza XIX Maggio, due serate tra jazz contemporaneo, performance artistiche e un gran finale con il trio di Rita Marcotulli

Il Gaeta Jazz Festival torna con una speciale tappa invernale e chiude l’edizione 2025 con un doppio appuntamento dedicato al grande jazz, regalando alla città un momento di musica di altissimo livello.

Gli eventi si terranno il 13 e 14 dicembre, tra il Castello Angioino e Piazza XIX Maggio, nel cuore di Favole di Luce, il suggestivo percorso artistico delle luminarie natalizie.

Questa ultima tappa conclude un’edizione che ha attraversato tutto l’anno con concerti, dj set e live set dedicati alla scoperta dei nuovi linguaggi del jazz contemporaneo.

La rassegna, promossa dall’Associazione Culturale Armonia in collaborazione con il Comune di Gaeta, conferma l’impegno condiviso nel valorizzare la musica come strumento di identità e partecipazione cittadina.

Sabato 13 dicembre – Castello Angioino

Gli spazi del Castello ospiteranno due performance che uniscono corpo, sperimentazione e musica.

Ore 19.00 – Strange to Meet You

Di Elena Paparusso (voce e set elettronico) e Mariagiovanna Esposito (danza).

Un vero dialogo tra movimento e suono, un laboratorio vivo sul confine tra discipline.

Di (voce e set elettronico) e (danza). Un vero dialogo tra movimento e suono, un laboratorio vivo sul confine tra discipline. Ore 19.30 – Chiarè (trio)

La giovane artista salernitana classe ’99 porta una fusione originale tra jazz e tradizione napoletana, in un equilibrio di sonorità retrò e contemporanee.

Sul palco: Chiara Ianniciello (voce e contrabbasso), Vittorio Esposito (tastiere) e Luca D’Arco (batteria).

Un live intimo e intenso, tra jazz, soul e nuove vibrazioni.

Domenica 14 dicembre – Piazza XIX Maggio

La musica si sposta all’aperto per il gran finale.

Ore 19.00 – PV Trio

Formazione nata al Conservatorio di Salerno con Pierfrancesco Valente (sassofono), Damiano De Matteis (basso) e Mirko Di Donna (batteria).

Il trio reinterpreta la tradizione jazz con freschezza e improvvisazione, conquistando il pubblico con un linguaggio energico e contemporaneo.

Formazione nata al Conservatorio di Salerno con (sassofono), (basso) e (batteria). Il trio reinterpreta la tradizione jazz con freschezza e improvvisazione, conquistando il pubblico con un linguaggio energico e contemporaneo. Ore 19.30 – Rita Marcotulli Trio

Un concerto d’eccezione con Rita Marcotulli (pianoforte), Ares Tavolazzi (contrabbasso) e Israel Varela (batteria).

Un viaggio musicale tra jazz, flamenco e sonorità indiane, dove l’improvvisazione diventa linguaggio universale.

Pianista di fama internazionale, Marcotulli ha collaborato con artisti come Pat Metheny, Pino Daniele e Paolo Fresu, distinguendosi per eleganza e ricerca sonora. Per la prima volta sarà protagonista a Gaeta.

Con questo appuntamento, Gaeta Jazz Festival Winter chiude l’edizione 2025, confermandosi uno dei progetti culturali più importanti e riconoscibili del territorio: un ponte tra tradizione e contemporaneità.

Biglietti

13 dicembre : €5 (online su Dice, prevendita o botteghino)

: €5 (online su Dice, prevendita o botteghino) 14 dicembre: €10 (online su Dice, prevendita o botteghino)

Info e ticket su https://www.gaetajazzfestival.it/