Gaeta – Diocesi, Il 14 gennaio l’ordinazione diaconale di Silvio Filosa

Basilica Cattedrale di Gaeta domenica 14 gennaio ore 17.30.

Domenica 14 gennaio alle ore 17.30 presso la Basilica Cattedrale di Gaeta (LT) l’arcivescovo di Gaeta Luigi Vari presiederà la Santa Messa con il rito di ordinazione diaconale di Silvio Filosa.

Silvio è nato il 2 Novembre 1995 ed è originario della parrocchia di San Luca Evangelista in Maranola di Formia. Dopo la maturità classica, conseguita presso il Liceo Classico “Vitruvio Pollione” di Formia, ottiene il Baccalaureato in Filosofia presso la Pontificia Università Gregoriana nel 2017, e, nello stesso anno, chiede di iniziare il cammino in preparazione al presbiterato presso il Seminario regionale di Anagni, il Pontificio Collegio Leoniano.

Durante gli anni di formazione consegue nel 2021 il Baccalaureato in Teologia e nel settembre del 2023 la Licentia Docendi in Filosofia. Silvio ha svolto, in questi anni, il suo servizio pastorale presso le comunità parrocchiali di Ausonia e nella parrocchia di Santo Stefano in Gaeta. Attualmente frequenta l’ultimo anno di seminario e svolge il servizio pastorale nella parrocchia di San Paolo Apostolo in Fondi.

Silvio ha scelto come versetto evangelico per l’ordinazione l’inizio del capitolo 13 del Vangelo di Giovanni che introduce la Lavanda dei Piedi: “Prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine.” (Gv 13,1).

