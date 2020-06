Gaeta, “Creatività e comunicazione”, Il webinar con Nicola Brunialti e Luigi Rancilio

Il webinar, coordinato da Giorgio di Perna, vedrà come ospiti Nicola Brunialti, scrittore e autore in radio, tv, musica, teatro e pubblicità, e Luigi Rancilio, giornalista e social media manager di Avvenire. Interverranno anche Alfredo Carroccia, presidente dell’associazione “Vittorio Bachelet”, e Paolina Valeriano, presidente dell’Azione Cattolica di Gaeta. Un evento social per parlare di creatività e comunicazione, un’occasione per curare la propria formazione personale. COMUNICATO STAMPA