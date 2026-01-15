GAETA CAPITALE ITALIANA DEL MARE 2026, PALAZZO: «SOSTEGNO PRESIDENTE ROCCA RAFFORZA CANDIDATURA»

«Il sostegno ufficiale del Presidente Francesco Rocca alla candidatura di Gaeta a Capitale Italiana del Mare 2026 è una notizia di grande valore per l’intero Lazio e per il nostro sistema turistico. Lo ringrazio per aver dimostrato ancora una volta attenzione alle enormi potenzialità del sud pontino. Gaeta rappresenta una delle espressioni più autentiche del rapporto tra il nostro territorio e il mare, e questa candidatura è l’occasione per raccontarlo all’Italia e al mondo».

Lo dichiara l’assessore al Turismo della Regione Lazio, Elena Palazzo, commentando l’appoggio della Regione Lazio alla candidatura della città di Gaeta.

«Gaeta è storia, cultura, paesaggio, economia del mare, tradizioni e identità – prosegue Palazzo –. È una città che racchiude in sé il senso più profondo della vocazione marittima del Lazio con una visione moderna fatta di turismo nautico, tutela ambientale, blue economy e sviluppo sostenibile. Il luogo ideale per la pratica sportiva legata alla vela e al mare».

«Come Assessorato al Turismo – conclude Palazzo – siamo pronti a sostenere questo percorso, convinti che la candidatura di Gaeta a Capitale Italiana del Mare 2026 sia un’opportunità straordinaria per rafforzare l’attrattività del nostro litorale, promuovere le sue eccellenze e consolidare l’immagine del Lazio come grande regione del mare».