Gaeta candidata a Capitale Italiana del Mare 2026, Acampora: «Un’occasione per tutto il Lazio»

«La candidatura di Gaeta a Capitale Italiana del Mare 2026 non è soltanto una buona notizia per la città, ma rappresenta un’opportunità strategica per l’intero Lazio e per il sistema turistico ed economico legato al mare». – A sottolinearlo è il presidente della Camera di Commercio Frosinone Latina, Giovanni Acampora, intervenuto ieri, in videocollegamento, come anche il presidente della Regione, Francesco Rocca, alla presentazione del dossier di candidatura tenutasi presso il Castello Angioino di Gaeta.

«La candidatura di Gaeta a Capitale Italiana del Mare 2026 assume un grande valore per l’intero Lazio e per il nostro sistema turistico. Gaeta rappresenta una delle espressioni più autentiche del rapporto tra il nostro territorio e il mare, e questa candidatura è l’occasione per raccontarlo all’Italia e al mondo. Per questo, sosteniamo la candidatura nell’ottica di una visione territoriale unitaria e condivisa, così come abbiamo sostenuto le candidature a Capitale Italiana della Cultura di Gaeta e Latina e così come continueremo a sostenere tutte le progettualità dei territori».

«Gaeta non è soltanto una splendida città costiera, ma un concentrato di identità e vocazione marittima. È storia, cultura, paesaggio, economia del mare, tradizioni e identità. Si tratta, dunque, di una candidatura che non guarda solo al prestigio del titolo, ma a un progetto più ampio di valorizzazione del litorale laziale, delle sue imprese, delle sue filiere produttive e del suo patrimonio naturale e culturale. Non a caso a Gaeta si sono svolte le principali edizioni del nostro Summit nazionale sull’Economia del Mare – Blue Forum, che hanno richiamato i più importanti stakeholder del settore da tutta Italia e non solo, facendo diventare il territorio uno dei punti di riferimento nazionali per il dibattito e la programmazione sull’economia del mare. La Camera di Commercio Frosinone Latina è pronta a fare la propria parte in questo percorso, per consolidare l’immagine del Lazio come grande regione del mare».

Una sfida che va oltre i confini comunali e che chiama in causa un’intera area vasta, con l’obiettivo di trasformare il mare in uno dei principali motori di sviluppo sostenibile, occupazione e crescita per il territorio. E Gaeta, ancora una volta, si candida a esserne il cuore pulsante.